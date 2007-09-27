Holedol
liver protector
100%
натуральное средство
БОЛЕЕ 30 000
довольных пациентов
Заказать звонок

Холедол с амарантом – мощное оружие против высокого холестерина

Двухфазный концентрат нормализует липидный обмен,
начинает работать уже через 10 минут
Предотвращает выработку плохого холестерина
Повышает синтез хорошего холестерина
Доставляет витамины к клеткам организма
Устраняет повышенную вязкость крови
Предотвращает инфаркты и инсульты
Очищает кровь и лимфу
Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:
60шт.
Скидка 50%
Полная цена:
1980руб.
Цена со скидкой
990руб.

До конца акции осталось:

00
26
00
ЧасовМинутСекунд

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

90% людей не знают
о высоком холестерине У вас повышен холестерин, если…

Вы быстро устаете
Мучаетесь от мигрени и
головной боли
Повышенное давление
Постоянно хотите спать
Мучают боли в печени
Частые запоры или понос
Нарушение аппетита
Высокая нервозность
Вы быстро устаете
Мучаетесь от мигрени
и головной боли
Повышенное давление
Постоянно хотите спать
Мучают боли в печени
Частые запоры или понос
Нарушение аппетита
Высокая нервозность
Отсутствие лечения приводит
к смертельным осложнениям
Атеросклероз
снижается кровообращение в органах, возникают тромбозы, возникают ишемические повреждения
Недуги сердца
инсульт, инфаркт, стенокардия, ишемическая и коронарная болезни
Утрата умственных способностей
возрастает риск развития болезни Альцгеймера
Если вы не начнете лечиться сейчас, то вероятность преждевременной смерти в течение
10-15 лет – 95%

Что вы выбираете: жить долго или мучиться от высокого холестерина?

Холедол – натуральное средство для борьбы с плохим холестерином. Основное действующее вещество – семена и сок амаранта. В растении содержится сквален – компонент, эффективно снижающий уровень холестерина. Его эффективность подтверждена исследованиями НИИ Терапии и профилактической медицины. В состав Холедола также входят: сок плодов черники, цветы клевера, нативный концентрат чеснока, каменное масло, сок черемши. Все компоненты средства эффективно снижают уровень холестерина и восстанавливают все системы организма.

5 преимуществ Холедола:
1
100% БИОДОСТУПНОСТЬ И
ПОЛНОЕ УСВОЕНИЕ
2
ДЕЙСТВУЕТ УЖЕ ЧЕРЕЗ 10
МИНУТ
3
ОЧИЩАЕТ КРОВЬ И ЛИМФУ
4
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ
5
УЛУЧШАЕТ КЛЕТОЧНЫЙ
МЕТАБОЛИЗМ
100%
биодоступность и
полное усвоение
Действует уже через
10 минут
Очищает кровь и
лимфу
Восстанавливает
кровообращение
Улучшает
клеточный
метаболизм
Почему Холедол нормализует холестерин лучше, чем средства-аналоги?
Холедол
Удобная формула для комплексной борьбы с повышенным холестерином
Без побочных эффектов
100% натуральный состав
Благотворно влияет на работу ЖКТ, восстанавливает кровообращение, защищает сосуды
Стойкая ремиссия после курса
Аналоги
Таблетки и капсулы, которые необходимо запивать водой
Побочные явления: головная боль, метеоризм, тошнота, сыпь
100% химические вещества
Обострение болезней печени, бесплодие, поражение мышечной ткани
После отмены холестерин резко повышается
Холедол
Аналоги
Удобная формула для комплексной борьбы с повышенным холестерином
Таблетки и капсулы,
которые необходимо
запивать водой
Без побочных
эффектов
Побочные явления: головная боль, сыпь, метеоризм, тошнота
100% натуральный
состав
100% химические
вещества
Благотворно влияет
на работу ЖКТ, защищает
сосуды, восстанавливает кровообращение
Обострение болезней
печени, бесплодие,
поражение мышечной
ткани
Стойкая ремиссия
после курса
После отмены резко
повышается холестерин
Удобная формула для
комплексной борьбы с
повышенным
холестерином
Без побочных
эффектов
100% натуральный состав
Благотворно влияет
на работу ЖКТ,
восстанавливает
кровообращение,
защищает сосуды
Стойкая ремиссия
после курса

60 шт.

Количество товаров на ближайшем к вам складе ограничено:

Акция!
скидка 50%!

Полная цена:

1980руб.

Цена со скидкой

990руб.

До конца акции осталось:

00
15
50
ЧасовМинутСекунд
Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:

60шт.

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:
53шт.
Скидка 50%
Полная цена:
1980руб.
Цена со скидкой
990руб.

До конца акции осталось:

00
24
50
ЧасовМинутСекунд

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

Отзывы людей, оценивших эффект Холедола:

  • Спасибо большое за средство, только с ним я смогла избавиться от высокого холестерина. До этого результаты анализов были запредельные. Всю жизнь худощавого телосложения и диету соблюдаю, давно уже отказалась от всех животных жиров. А как пойду сдавать анализы на биохимию, так постоянно хилёзная сыворотка. У нас в области такого чуда не видели. Врачи не знают, чем лечить, говорят – наследственность. А я вот вылечилась!

    Анна Михайлусова

  • Мне 38 лет, повышен холестерин, врач забила тревогу и посоветовала Холедол. Заказала в интернете, пришло через неделю, начала принимать концентрат и капли. Через некоторое время пошла на повторный анализ, холестерин снизился до нормы. Начала лучше себя чувствовать, прошли головные боли, наладился аппетит. Я очень рада, спасибо за такое средство!

    Ирина Заводчикова

  • У меня был инсульт, когда обследовали в больничке, то выявили высокий холестерин. Я не стал пить таблетки, побоялся. Брат посоветовал Холедол от холестерина и для очистки сосудов. Пропил как положено, в итоге, сейчас холестерин в норме, чувствую себя прекрасно, давление в норме, а был гипертоником. Уже 2 года прошло, таблетки от давления не покупаю вообще.

    Семен Пандов

Отзывы людей, оценивших эффект Простодина

У моего мужа обнаружили хронический простатит, ему всего 27 лет, он не знает, почему, с потенцией у него всё в порядке, не жалуется. Сказали, что если сейчас это лечить, то всё будет нормально, но если хронический... мы испугались, не знали, как быть. Мы боялись, что болезнь приведет к бесплодию, а мы хотим стать родителями. Врач сказал, что волноваться не надо, если лечить сейчас, и прописал Простодин. Сейчас, спустя 3 месяца, мой муж чувствует себя замечательно!

Ирина, г. Ачинск

Мужская беда настигла меня в самый неподходящий момент, в возрасте 32 лет. Я готов был к браку, к детям, а тут такая неожиданность. Боли были такие, что ни о каком сексе не могло идти и речи, не то, что о зачатии ребенка. Хорошо, что вовремя узнал про Простодин, заметные улучшения наступили через пару недель. Сейчас продолжаю курс. Боли нет, в туалет хожу реже. Сексуальное влечение повысилось. Полет нормальный!

Джонибек, г. Чита

Решил сразу, лечиться строго под наблюдением врача. Никаких бабушкиных советов, никаких самолечений. Дискомфорт был постоянным, а тупые боли в паху и мошонке не давали покоя. Я готов был даже к операции. Не пришлось, чему очень рад. Сдал все необходимые анализы. Врач выписал Простодин. Лечился около 2-х месяцев. Сейчас считаюсь здоровым человеком. Простатита нет. Так говорят и анализы, и мое самочувствие. В моей жизни снова появился секс и спокойные ночи без боли и унижения.

Иван, г. Петрозаводск

Способ применения:
1
МАСЛЯНАЯ ФАЗА
По 1 мерной ложке (2,5 мл) масляной верхней
фазы утром
2
СМЕШАННАЯ БИ-ФАЗА
По 1 мерной ложке (5 мл) смешанной фазы
днем и вечером
Опасайтесь подделок!
С ростом популярности на российском рынке, участились случаи подделок по бросовой цене. Продукт продается в оригинальной упаковке с уникальным регистрационным кодом! Найдите код на упаковке и проверьте его подлинность.
Как мы работаем:
ЛЕВ АЛИЕВ
Директор по качеству
следит, что Ваш заказ
оригинален и упакован верно
АННА КИРИЛОВА
Директор колл-центра
отвечает за современную связь
по указанному Вами телефону
АЛЕКСЕЙ ЕРМАКОВ
Директор по логистике
в ответе за доставку посылки
по нужному адресу и в срок
Доставка осуществляется по всей России!
Холедол - двойной удар по холестерину!
Предотвращает выработку плохого холестерина
Повышает синтез хорошего холестерина
Доставляет витамины к клеткам организма
Устраняет повышенную вязкость крови
Предотвращает инфаркты и инсульты
Очищает кровь и лимфу
Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:
17шт.
Скидка 50%
Полная цена:
1980руб.
Цена со скидкой
990руб.

До конца акции осталось:

00
23
41
ЧасовМинутСекунд

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

990

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Количество посетителей на сайте: 462

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Количество посетителей на сайте: 387

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

, сделал(а) заявку на обратный звонок

, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заявку на обратный звонок

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Количество посетителей на сайте: 308

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Количество посетителей на сайте: 427

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Количество посетителей на сайте: 415

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др**** сделал(а) заявку на обратный звонок

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Вика Др****, сделал(а) заказ на сумму 990руб., заказано 10 шт.
Осталось упаковок по акции
3030 шт.

Осталось упаковок по акции
5 шт.

Количество посетителей на сайте: 421

60 шт.

Количество товаров на ближайшем к вам складе ограничено:

Акция!
скидка 50%!

Полная цена:

1980руб.

Цена со скидкой

990руб.

До конца акции осталось:

00
25
43
ЧасовМинутСекунд
Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:

60шт.

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:
53шт.
Скидка 50%
Полная цена:
1980руб.
Цена со скидкой
990руб.

До конца акции осталось:

00
24
50
ЧасовМинутСекунд

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

ООО ШАНТАЛЬ
г. Москва, ул. Никулинская 23
ОГРН: 1157746032608 ИНН: 7729444222
Политика конфиденциальности

47 шт.

Количество товаров на ближайшем к вам складе ограничено:

Акция!
скидка 50%!

Полная цена:

1980руб.

Цена со скидкой

990руб.

До конца акции осталось:

00
26
00
ЧасовМинутСекунд
Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:

47шт.

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:
60шт.
Скидка 50%
Полная цена:
1980руб.
Цена со скидкой
990руб.

До конца акции осталось:

00
25
38
ЧасовМинутСекунд

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

57 шт.

Количество товаров на ближайшем к вам складе ограничено:

Акция!
скидка 50%!

Полная цена:

1980руб.

Цена со скидкой

990руб.

До конца акции осталось:

00
25
19
ЧасовМинутСекунд
Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:

57шт.

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:
57шт.
Скидка 50%
Полная цена:
1980руб.
Цена со скидкой
990руб.

До конца акции осталось:

00
25
19
ЧасовМинутСекунд

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

53 шт.

Количество товаров на ближайшем к вам складе ограничено:

Акция!
скидка 50%!

Полная цена:

1980руб.

Цена со скидкой

990руб.

До конца акции осталось:

00
24
48
ЧасовМинутСекунд
Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:

53шт.

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона

Внимание! Количество коробок
по акции ограничено. Осталось:
53шт.
Скидка 50%
Полная цена:
1980руб.
Цена со скидкой
990руб.

До конца акции осталось:

00
24
48
ЧасовМинутСекунд

Введите Имя

Ваша Страна

Введите номер телефона